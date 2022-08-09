تعويضات لمنتجي الحبوب عن تراجع المردود

سيستفيد فلاحو مختلف الشعب من تأمينات تعوّضهم عن حجم الخسائر في المردود، تتقدمهم شعبة الحبوب التي تعرف تراجعا في الإنتاج من فترة إلى أخرى بسبب شحّ الأمطار وقلّة مياه السقي.

وكشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، في تصريح خص به “النهار”، عن توقيعه لعدة اتفاقيات مع رؤساء مجالس عدة شعب فلاحية، من بينها شعبة الحبوب، أين سيستفيد منتجو هذه المادة من تعويضات عن الضرر الناجم عن قلّة مياه الأمطار ومياه السقي بالتقطير لتسببهما في تراجع المردود “سجلنا ارتفاعا في عدد المؤمّنين ضد هذه الأضرار بنسبة ١٢ من المئة في موسم الحصاد الحالي، والنسبة ستتحسن أكثر لاحقا خاصا بالمناطق الصحراوية”، وأكد على تخصيص فئة من الخبراء لمرافقة منتجي هذه المادة الإستراتيجية لمساعدتهم على تطبيق المسار التقني وغيرهم من الفئات الأخرى التي ستشملها نفس الإجراءات، والتي من بينها فئة مستوردي الأبقار من الخارج، الذين سيستفيدون من تأمينات خاصة ضد الأمراض، مع وضع بطاقية لمتابعة ومرافقتهم ومعرفة مكان تواجد ثروتهم الحيوانية.

أما بشأن المادة واسعة الاستهلاك ممثلة في البطاطا، قال شريف بن حبيلس، إن صندوقه وقّع على اتفاقية مع مجمع “فريغومديت” المختص في التخزين من أجل تعويضهم عن تسجيل حالات لفساد المنتوج المخزّن من أجل حمايته.

720 مليار قيمة ارتفاع رقم أعمال الصندوق في السداسي الأول

ولدى حديثه عن رقم الأعمال الذي حققه الصندوق، كشف المتحدث عن تسجيل ارتفاع في القيمة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالسداسي الثاني من العام الماضي، بقيمة سبعمائة وعشرين مليار سنتيم “رقم الأعمال عرف ارتفاعا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بنسبة ٦ من المئة مقارنة بنفس الفترة التي سبقته”.

ويواصل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي توسعه عبر مختلف ربوع الوطن، بعدما ركّز مؤخرا على فتح وكالات جهوية له في الولايات الجديدة.