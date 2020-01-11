تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية

صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية.

وتضمن المرسوم إنشاء مجلس التوجيه بوكالة التنمية الاجتماعية، عهدة أعضائه صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ووردت قائمة أعضاء المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الإجتماعية كالآتي:

نهلة دينا خداش، ممثلة الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية.

على عماري، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية.

حميدة بن سطالي، ممثلة الوزارة المكلفة بالموارد المائية.

محمد حسين، ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة والطاقات المتجددة.

مليكة لونيسي، ممثلة الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

مراد سنجاقي، ممثل الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية والنقل.

نادية جرعون، ممثلة الوزارة المكلفة بالصجة والسكان ةإصلاح المستشفيات.

رشيد بن ناصر، ممثل الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة.

نسيمة بلحداد، ممثلة الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.

تركي نور الدين رحماني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المدينة.

فوزية رمضاني، ممثلة الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

عبد الله حداب، ممثل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

جمال دحو، ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل.

كريمة قادة تواتي، ممثلة عن جمعية النساء في الاقتصاد الأخضر.

محفوظ بلحوت، ممثل الهلال الأحمر الجزائري.

تركية ديب، ممثلة الجمعية الوطنية لترقية الريف.