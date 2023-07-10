تعيين الأمير فيصل بن الحسين نائبا لملك الأردن

أدى اليوم الإثنين، الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لملك الأردن، عبد الله الثاني بحضور هيئة الوزارة.

للإشارة، فإن الأمير فيصل بن الحسين هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين. وأمه الأميرة منى الحسين. وهو طيار حصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني.

كما كان لواءً في الجيش العربي حتى 26 ديسمبر 2017. ويرأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.