تعيين الأمين العام السابق لوزارة الصناعة رئيسا لمجلس إدارة “إكوزيا” وتغييرات بمجمع إيمتال

الوطني
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تعيين الأمين العام السابق لوزارة الصناعة رئيسا لمجلس إدارة “إكوزيا” وتغييرات بمجمع إيمتال
بقلم عبد الرحمن سالمي

عُين علي أوملال الأمين العام السابق لوزارة الصناعة في عهد الوزيرة السابقة جميلة تمازيرت، رئيسا لمجلس إدارة شركة “إيكوزيا” فرع مجمع المدار.

كما تم تعيين أوملال في منصب عضو مجلس إدارة في مصنع الإسمنت بعين الكبيرة التابع لمجمع “جيكا” العمومي للإسمنت.

بالموازاة مع ذلك، عرف مجمع “إيمتال” للحديد والصلب تغييرات في عدد من المؤسسات التابعة له، حيث تم تعيين مدير عام جديد للمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية “encc”، كما شهد مجمع “سيدار” التابع بدوره لمجمع “إيميتال” تغييرات في كل الرؤساء المدراء العاميين،كما تم تغيير المدير العام لمؤسسة “أنابيب”.


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