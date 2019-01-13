تعيين السفيرة الجديدة لفنلندا لدى الجزائر  

أعطت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، موافقتها الرسمية على تعيين مارجا جونيسفا، بصفتها سفيرة مفوضة لجمهورية فنلندا في الجزائر.

حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.