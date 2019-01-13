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تعيين السفيرة الجديدة لفنلندا لدى الجزائر  

الوطني
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تعيين السفيرة الجديدة لفنلندا لدى الجزائر  
بقلم نويس عبد الجلال
أعطت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد،  موافقتها الرسمية على تعيين  مارجا جونيسفا، بصفتها سفيرة مفوضة لجمهورية فنلندا في الجزائر.

حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.


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