تعيين السفيرة الجديدة لفنلندا لدى الجزائر  

حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
في جنازة مهيبة، ورى الثرى الامام والخطيب لحسن خنفر المتوفي حادث مرور بتونس في ورقلة.
وسط حضور من داخل وخارج ولاية ورقلة ورى الثرى الإمام والخطيب…
تمكنت مصالح الحماية المدنية بالشلف، اليوم الأحد، من إنقاذ رضيع حديث الولادة من وسط حريق شب بداخل المسكن الواقع ببلدية "حرشون".
وحسبما أفادته به ذات المصالح،…
قررت 5 نقابات للتربية بولاية غليزان، مقاطعة اللقاء مع وزيرة التربية نورية بن غبريط التي تقوم بزيارة عمل للولاية اليوم.
وقررت النقابات عدم حضور لقاء الوزيرة…
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