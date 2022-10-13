تعيين خالد زرات عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

يرأس مجمع اتصالات الجزائر

تم تعيين الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر خالد زرات عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات، بحسب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

ويتمثل الدور الأساسي لهذه الهيئة في “ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية من خلال إبداء الآراء والتوصيات حول كل الموضوعات ذات الصلة بالبحث العلمي والتكوين التكنولوجي”، وسوف تسمح هذه الآراء الاستشارية التي يبديها المجلس “بتفعيل العلاقات بين الجامعة ومراكز البحث والدوائر الوزارية والمحيط الاقتصادي والاجتماعي”.

ويعد خالد زرات من الكفاءات الوطنية التي لها تجربة ثرية في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو يشغل منذ فترة منصب الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر الذي يشرف على 6 مؤسسات اقتصادية فرعية وهي: موبليس واتصالات الجزائر واتصالات الجزائر الفضائية واتصالات الجزائر أوروبا وصاتيكوم وكومنتال.