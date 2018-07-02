تعيين رئيس جديد للمجلس الوطني ما بين المهن للحوم الحمراء

مواصلة للتنظيمات المهنية والمتعددة على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة، تم اليوم الإثنين عقد جمعية عامة انتخابية.

تم من خلالها تنصيب رئيس جديد للمجلس الوطني ما بين المهن لشعبة اللحوم الحمراء.

حيث تعهّد رئيس المجلس “ب،ميلود” التزامه بترقية وتطوير الفرع من خلال مرافقة كل المربين والتكفل بانشغالاتهم.

داعيا بالمناسبة كل الفاعلين من موزعين ومخزنين إلى المساهمة في تطوير فرع اللحوم الحمراء بغرض زيادة الإنتاج، تحسين المردودية.

فضلا عن تلبية الحاجيات المتزايدة للسكان وهذا من خلال فتح أبواب المجلس للتشاور وتبادل الإقتراحات والأفكار.

الجدير بالذكر، أنّ إنتاج شعبة اللحوم الحمراء بلغ عام 2017، ما قدر 5.439 قنطار بمبلغ مالي يقدر بـ59.5 مليار سنتيم.