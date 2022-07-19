تعيين سليمة مصراتي رئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سليمة مصراتي رئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وأشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على مراسم تنصيب سليمة مصراتي كرئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وأعضائها.

كما حضر هذه المراسم مستشار رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة.

بالإضافة الى الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيسة مجلس الدولة وقادة الأجهزة الأمنية.