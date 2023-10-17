تعيين طارق عرامة مديرا رياضيا لـ”السياسي”

أعلنت إدارة شباب قسنطينة، اليوم الثلاثاء، عن تعيين المناجير السابق، طارق عرامة، في منصب مدير رياضي للفريق.

وقررت إدارة “السياسي” الاستعانة بطارق عرامة، على هامش الإجتماع الذي انعقد صبيحة اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، خلفا لسوسو بولحبيب. الذي استقال من منصبه كمدير عام للنادي.

للإشارة، فقد غادر عرامة، بيت الشباب القسنطيني. صيف 2019، على وقع فضيحة المكالمة الهاتفية التي جمعته برئيس شبيبة القبائل آنذاك، شريف ملال، وحديث عرامة على ضرورة تحفيز لاعبي “السياسي” من قبل مسؤولي الكناري للفوز على اتحاد العاصمة في آخر جولة. ما يسمح للشبيبة بالتتويج بلقب البطولة.