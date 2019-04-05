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تعيين طرطاق على رأس المخابرات في 2015 غير قانوني!!

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تعيين طرطاق على رأس المخابرات في 2015 غير قانوني!! صورة مركبة
بقلم سميرة.ل

جاء قرار إنهاء مهام اللواء عثمان طرطاق المعروف باسم “البشير”، لينهي تعيين غير قانوني له منذ 2015.

ويمكن استخلاص هذا من القانون العسكري الذي لا يسمح للمتقاعد العمل قيادة هيئات عسكرية في الخدمة حسب ما تنص عليه المادة 120.

مع العلم أن اللواء طرطاق أحيل على التقاعد في سنة 2011.

وينص القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، المادة 35 أن العسكري العامل الذي تقرر إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

يمنع عليه العمل بأي شكل كان في المؤسسات تربطها علاقة بوزارة الدفاع الوطني قبل خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة.

للإشارة فإن بشير طرطاق لم يقدم أي إضافة في فترة إشرافه على مصالح الأمن.


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