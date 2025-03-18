تعيين عبدالرحمان قنشوبة رئيسا للمجموعة البرلمانية لـ”الأرندي” بمجلس الأمة

عيّن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” مصطفى ياحي، السيناتور عبدالرحمان قنشوبة رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب بمجلس الأمة.وذلك خلفا للسيناتور عفيف سنوسة المنتهية عهدته.

للإشارة، شغل عضو مجلس الامة عبدالرحمان قنشوبة وظيفة أستاذ تعليم عالي وعميدا لكلية العلوم الإجتماعية الإنسانية بجامعة زيان عاشور بولاية الجلفة، ليرشح عن حزب الأرندي في انتخابات مجلس الأمة عن المجلس الشعبي الولائي ويفوز بها سنة 2022.حيث يعد من المناضلين القدامى بحزب التجمع الوطني الديمقراطي محليا.