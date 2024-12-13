تعيين فرنسوا بايرو رئيسا للحكومة الفرنسية الجديدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الاليزيه، اليوم الجمعة، عن تعيين فرنسوا بايرو لتولى رئاسة الحكومة الفرنسية خلفا لميشال بارنييه، الذى تقدم بإستقالته عقب تصويت للبرلمان الفرنسي على سحب الثقة من الحكومة.

وإلتقى صباح اليوم الجمعة، فرنسوا بايرو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويعتقد إلى الآن أن الاجتماع كان لوضع اللمسات الأخيرة قبل الإفصاح عن رئيس الوزراء الجديد.

وفرانسوا بايرو، 73 عاما، وهو زعيم حزب الحركة الديمقراطية، وهو حليف رئيسي لماكرون في البرلمان.

ويشغل بايرو حالياً منصب المفوض الأعلى للتخطيط الحكومي، ويدعم التمثيل النسبي في الانتخابات البرلمانية، والذي دعمه أيضاً التجمع الوطني.