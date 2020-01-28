تم تعيين محند بورعي مديرا عاما بالنيابة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لبوعلام جبار.

أفاد بيان لوزارة المالية أنه ووفقا للائحة الجمعية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، المؤرخة في الـ 27 جانفي 2020، “إجتمع مجلس الإدارة في نفس التاريخ وعين محند بورعي بصفته مديرا عاما بالنيابة للبنك”.

هذا وعين بورعي خلفا لبوعلام جبار الذي تولى إلى غاية هذا التاريخ مهام الرئيس المدير العام لهذا البنك العمومي.

وشغل بورعي سابقا منصب مدير عام مساعد مكلف بالمالية والمحاسبة ببنك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط.