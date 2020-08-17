تعيين مسعود زموري رئيسا مديرا عاما للمجمع العمومي للصناعات المحلية “ديفاندوس”

الوطني
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تعيين مسعود زموري رئيسا مديرا عاما للمجمع العمومي للصناعات المحلية “ديفاندوس”
بقلم م . فيصل

عيّن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين مسعود زموري، رئيسا مديرا عاما جديدا للمجمع العمومي للصناعات المحلية “ديفاندوس”.

ووفق الإذاعة الوطنية تعيين مسعود زموري جاء خلفا لـ ناصر شارب الذي أنهيت مهامه من على على رأس المجمع .

وجاء قرار التعيين خلال انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع التي ترأسها الأمين العام للوزارة، محمد بوشمة، بتفويض من وزير الصناعة، وكذا اجتماع مجلس إدارته.

ويدخل هذا التغيير في إطار السياسة الرامية لإعطاء دفع وديناميكية جديدة للقطاع الصناعي العمومي.


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