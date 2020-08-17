تعيين مسعود زموري رئيسا مديرا عاما للمجمع العمومي للصناعات المحلية “ديفاندوس”

عيّن وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين مسعود زموري، رئيسا مديرا عاما جديدا للمجمع العمومي للصناعات المحلية “ديفاندوس”.
ووفق الإذاعة الوطنية تعيين مسعود زموري جاء خلفا لـ ناصر شارب الذي أنهيت مهامه من على على رأس المجمع .
وجاء قرار التعيين خلال انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للمجمع التي ترأسها الأمين العام للوزارة، محمد بوشمة، بتفويض من وزير الصناعة، وكذا اجتماع مجلس إدارته.
ويدخل هذا التغيير في إطار السياسة الرامية لإعطاء دفع وديناميكية جديدة للقطاع الصناعي العمومي.
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