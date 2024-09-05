تعيين ميشيل بارنييه على رأس الحكومة الفرنسية

بعد مرور شهرين تقريباً على نتيجة الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا وبعد التشاور مع كافة القوى السياسية. اختار إيمانويل ماكرون رئيس وزرائه الجديد ميشيل بارنييه، وزير اليسار السابق والمفوض الأوروبي الأسبق.

وتم تعيين ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء من قبل إيمانويل ماكرون، بعد تأخير من رئيس الجمهورية الفرنسي. الذي اختبر عدة فرضيات قبل أن يتجه أخيراً نحو هذه اليد القديمة للسياسة الفرنسية.

ويأتي هذا التعيين بعد 60 يوما من نتيجة الانتخابات التشريعية و51 يوما من استقالة غابرييل أتال. التي قبلها إيمانويل ماكرون في 16 جويلية.

وسيتعين على ميشيل بارنييه تشكيل فريق قادر على إيجاد حل وسط. وتشكيل ائتلافات حتى يتمكن من التصويت على النصوص المستقبلية.

ميشيل بارنييه، البالغ من العمر 73 عاماً، وهو خبير قديم في السياسة الفرنسية والأوروبية. والذي بدأ اسمه يتداول مع بداية الصيف، كان وزيراً لأول مرة في عام 1993. ثم ثلاث مرات في عهد رئاستي جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.

وكان أيضًا مفوضًا أوروبيًا مرتين، وأخيرًا بين عامي 2016 و2021 مفاوضًا لخروج بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي.