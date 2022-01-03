تعيين نادية رابية رئيسة مديرة عامة جديدة للمجمع الجزائري للنقل البحري “GATMA”

أشرف اليوم الأحد عيسى بكاي وزير النقل على تنصيب نادية رابية كرئيسة مديرة عامة جديدة للمجمع الجزائري للنقل البحري “GATMA”. مراسيم التنصيب جرت خلال أشغال الجمعية العامة الغير العادية وبحضور إطارات من الوزارة.

واسدى عيسى بكاي خلال المراسيم تعليمات بخصوص تحسين طريقة تسيير هذه المؤسسات الحيوية وضرورة عصرنة نظمها. كما شدد على ضرورة جعلها أكثر مردودية كشركات إقتصادية بالدرجة الأولى بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية. وذلك طريق عقلنة وترشيد النفقات وإستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة بالتنسيق الدائم بين جميع الفاعلين.