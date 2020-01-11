تعيين هيثم بن طارق سلطانا جديدا لسلطنة عمان

كشفت وسائل إعلام عمانية عن تعيين هيثم بن طارق أل سعيد سلطانا جديدا لسلطنة عمان.

أكد التلفزيون الرسمي العماني، اليوم السبت، إختيار السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أل سعيد، سلطانا جديدا لسلطنة عمان خلفا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية أن مجلس الدفاع العماني تلقى ردا من مجلس العائلة المالكة، تمثل في أن المجلس انعقد وقرر تثبيت من أوصى به السلطان الراحل قابوس في وصيته.

وأضافت الوكالة أنه وبعد فتح مجلس الدفاع العماني وصية السلطان الراحل قابوس، قراءتها على الحاضرين، أعلن أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور هو سلطان عمان الجديد.

وأفادت صحيفة الوطن العمانية، اليوم في تغريدة عبر موقعها الرسمي “تويتر”، أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سيؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت.

وأضافت أن تأدية هيثم بن طارق لليمين القانونية سيكون من خلال جلسة طارئة، التي سيعقدها مجلس عمان في مقره بالبستان.

وأوضح نفس المصدر أنه وفور أداء القسم للسلطان الجديد، ستبدأ مراسم تشييع ودفن السلطان الراحل قابوس.