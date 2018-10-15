تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الإدارية الإنتخابية

كشف وزيرالعدل وحافظ الأختام، الطيب لوح،أنه عين1541 قاضيا، من أجل رئاسة اللجان الإدارية الإنتخابية، تحسبا للإنتخابات الرئاسية المقررة أفريل 2019.

وقال الوزير بأن القضاة الذين يؤول لهم رئاسة اللجان الإدارية الإنتخابية،التي مست كافة التراب الوطني على عاتقهم مسؤولية كبيرة.

كما دعاهم إلى إيلاء العناية والإهتمام بمراقبة القوائم الإنتخابية للمترشحين.

للإشارة من مهام اللجان الإدارية للإنتخابات لإشراف على عمليات التسجيل والشطب والإعتراضات ثم الفصل في الطعون المحتملة على مستوى المحاكم.

وجاءت تصريحات الوزير اليوم الإثنين خلال كلمة توجيهية للقضاة من مقر مجلس قضاء بومرداس.