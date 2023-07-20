تعيين سفراء وقناصلة عامين جدد بهذه الدول

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان تعــيين سفــراء فــوق العادة وايضا قناصلة عامين للجزائر.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم47 صدور مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 جوان سنة 2023، يتضمــن تعــيين سفــراء فــوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وبموجب المرسوم رئاسي الاول تم تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوضين للجزائر :

جهاد الدين بلكاس، ببغداد (جمهورية العراق)، ابتداء من 29 ماي سنة 2023.

عبد الكريم بحة، بعمان (المملكة الأردنيـة الهاشميـة)، ابتداء من 3 ماي سنة 2023.

عمر فريتح، بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، ابتداء من 4 ماي سنة 2023.

صالح عطية، بالدوحة (دولة قطر)، ابتداء من أول ماي سنة 2023.

محمود براهم، بالمنامة (مملكة البحرين)، ابتداء من 10 ماي سنة 2023.

محــمد ملاح، بكيغالي (جمهورية رواندا)، ابتــداء من 5 ماي سنة 2023.

بومدين ماحي، بنيروبي (جمهورية كينيا)، ابتداء من 24 ماي سنة 2023.

ساعد معاندي، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، ابتداء من 22 ماي سنة 2023.

العربي الحاج علي، ببرلين (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، ابتداء من 25 أبريل سنة 2023.

كمال شير، بأوسلو (المملكة النرويجية)، ابتداء من 3 مايو سنة 2023.

فوزية بومعيزة، سفيرة وممثلة دائمة بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسريـة)، ابتداء من 6 أبريل سنة 2023.

تعيين قناصلة عامين للجزائر

ووفقا للمرسوم الرئاسي الثاني تم تعيين المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444الموافق 27 جوان سنة 2023، والمتضمن تعيين قناصلة عامين للجزائر .

بموجب ذات مرسوم رئاسي تم تعيين السادة الآتية أسماؤهم، قناصلة عامين للجزائر :

سفيان جنيدي، بطرابلس (دولة ليبيــا)، ابتــداء من 9 ماي سنة 2023.

محــمد عالم، بجدة (المملكة العربية السعودية)، ابتداء من 7 ماي سنة 2023.

عبد المالك بوفنوش، بالدار البيضاء (المملكة المغربية)، ابتداء من 17 أفريل سنة 2023.

محــمد مرايمي، باسطنبول (جمهورية تركيا)، ابتداء من 23 أفريل سنة 2023.

فريد بن أودينة، بفرانكفورت (جمهورية ألمانيا ــــ الفيدرالية)، ابتداء من 14 ماي سنة 2023.

عادل طالبي، بميلانو (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 26 أفريل سنة 2023.

شوقي شمام، بنابولي (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 5 ماي سنة 2023.

منصف منصري، ببروكسل (المملكة البلجيكية)، ابتداء من 24 أفريل سنة 2023.

هشام كيموش، بلندن(المملكة المتحدة لبريطانياالعظمى وإيرلندا الشمالية)، ابتداء من 7 ماي سنة 2023.

محـمد رضا بولعسل، بجنيف (الكنفدرالية السويسرية)، ابتداء من 5 ماي سنة 2023،

محــمد أوزروحن، بليل (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 20 ماي سنة 2023.

محـمد زرقط، بمونتريال (كندا)، ابتداء من 27 ماي سنة 2023 .