تغذية الحيوانات بالقمح تُصنف كقضايا إحتكار ومُضاربة ويعاقب عليها القانون

ذكرت وزارة الفلاحة، بمنع استعمال القمح الصلب واللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات نظرا لما ينجر عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الإستراتيجي الموجه خصيصا للاستهلاك البشري.

وأشارت الوزارة في بيان لها صدر اليوم الخميس، إلى تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بتحويل مادة الحبوب عن استعمالها الأصلي الموجه للاستهلاك البشري إلى تغذية الحيوانات.

وعليه، تنهي وزارة الفلاحة إلى علم كافة المنتجين والمحولين والموالين بأن هذه التجاوزات وهذه السلوكيات غير القانونية تندرج في إطار قضايا الإحتكار والمضاربة ويعاقب عليها القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. كما هو الحال بالنسبة للمواد الاستراتيجية الأخرى.

ويتعلق الأمر أساسا بتحسيس كافة الفاعلين حول هذا الوضع. حيث وفرت الدولة كافة الحلول والإمكانيات للتكفل الأمثل بمسألة التغذية الحيوانية.

وذكرت الوزارة بأن تغذية الحيوانات تتكون أساسا من الشعير والنخالة والأعلاف الملفوفة. والذرة العلفية والذرة الصفراء والسيلاج والصفصفة وطحين.

مشيرة إلى هذه المواد الموجهة لتغذية الحيوانات، متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار مدروسة ومدعمة كما تم إعفائها من الضرائب.