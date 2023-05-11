تغريم حنون 30 ألف دينار غرامة مالية نافذة بعد قذف نادية لعبيدي

ادانت محكمة بسيدي امحمد تغريم لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال بغرامة مالية قدرت قيمتها بـ30 الف دينار. بعد متابعتها بتهمة القذف على خلفية الشكوى التي رفعتها ضدها الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي. مع الزام المحكمة لويزة حنون بأن تدفع لنادية لعبيدي غرامة مالية نافذة بقيمة 200 الف دينار.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها الى سنة 2019، بعدما رفعت الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي شكوى ضد لويزة حنون رئيسة حزب العمال بعدما تصريحات ادلت بها في مقالات صحفية اتهمت لعبيدي بتورطها في وقائع فساد بوزارة الثقافة.