تغريم صحفي بـ50 ألف دج بعد نشره مقال يسيء لعبد الرزاق مقري

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بتغريم صحفي بموقع الاخبارية الاماراتية سابقا المدعو (ل.ي) بغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج بعد متابعته بتهمة القذف. إثر شكوى رفعها ضده عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، يتهمه فيها بالقذف ونشر مقال يسيء بسمعته وشرفه. وبعد مثول الصحفي “ل.ي” أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه. وصرح أن المقال تم نقله ونشره من موقع آخر ولم يسيء للضحية بل قام بنقل الوقائع فقط .

وللتذكير وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد سبق و ان التمس عقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. وبعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.