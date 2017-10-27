تغطية مباشرة لحوار الوزير الأول أويحيى على الأرضية

أويحيى : قصر الحكومة مفتوح لكل التشكيلات السياسية
أويحيى : لا نريد أن نحتكر المشهد السياسي كثنائية مع الأفلان
أويحيى : حزب يقدم نفسه كأقوى تشكيلة سياسية لم يستطع دخول 50 بلدية
أويحيى : الإدارة قامت بإسقاط عدة مترشحين من الأرندي ورفضت ملفاتهم
أويحيى : الأحزاب الداعية لمقاطعة الإنتخابات قياداتها تتحرك في الصالونات فقط
أويحيى : الأحزاب الداعية لمقاطعة الإنتخابات قياداتها تتحرك في الصالونات فقط
أحمد أويحيى : الإنتخابات المحلية تتزامن مع وضع إقتصادي صعب تمر به البلاد
أحمد أويحيى : محليات 2017 سترسم معالم خارطة سياسية جديدة
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