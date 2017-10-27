تغطية مباشرة لحوار الوزير الأول أويحيى على الأرضية

أويحيى : قصر الحكومة مفتوح لكل التشكيلات السياسية

أويحيى : لا نريد أن نحتكر المشهد السياسي كثنائية مع الأفلان

أويحيى : حزب يقدم نفسه كأقوى تشكيلة سياسية لم يستطع دخول 50 بلدية

أويحيى : الإدارة قامت بإسقاط عدة مترشحين من الأرندي ورفضت ملفاتهم

أويحيى : الأحزاب الداعية لمقاطعة الإنتخابات قياداتها تتحرك في الصالونات فقط

أويحيى : الأحزاب الداعية لمقاطعة الإنتخابات قياداتها تتحرك في الصالونات فقط

أحمد أويحيى : الإنتخابات المحلية تتزامن مع وضع إقتصادي صعب تمر به البلاد

أحمد أويحيى : محليات 2017 سترسم معالم خارطة سياسية جديدة