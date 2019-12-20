تغييرات على رأس التلفزيون الجزائري تعصف برأس مدير الأخبار

أقال المدير العام للتلفزيون الجزائري، سليم رباحي، مساء اليوم الجمعة، مدير الأخبار الصحافي يوسف صحراوي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار إقالة صحراوي، ستعقبه قرارات أخرى في إطار حركة تشمل عدة مناصب ومسؤوليات بالتلفزيون الجزائري.

وأوضحت مصادر “النهار أونلاين” أن مدير عام التلفزيون قرر تعيين رئيس التحرير بالمؤسسة الصحافي محمد لمين بوفناية على رأس مديرية الأخبار.

ومن المتوقع أن يجري رباحي في قادم الساعات تغييرات أخرى، تمس مناصب عديدة، مثل نائب مدير الأخبار ورئاسة تحرير النشرات.

وكانت موجات من الانتقادات الساخطة، قد أثارها التلفزيون الجزائري، في أكثر من مناسبة، إثر بث تصريحات ومشاهد مثيرة للجدل.

وكان من بين ما أثار الرأي العام، هو تصريحات بثتها “اليتيمة” منذ ساعات، لأحد المواطنين من وهران، وهو يصنف الجزائريين إلى سكان أصليين وسكان غير أصليين.

ومؤخرا، كثيرا ما أصبح يُنظر لأخطاء مهنية يرتكبها مسؤولو التلفزيون الجزائري، بأنها إمعان في التحريض على الجهوية والعنصرية.