عاجل
كورونا في الجزائر.. 1140 إصابة و33 وفاة خلال 24 ساعة
إعــــلانات
الوطني

تغيير ترقيم المركبات مجهولة سنة الصنع من 22 إلى 33

بقلم نادية بن طاهر
تغيير ترقيم المركبات مجهولة سنة الصنع من 22 إلى 33
صورة مركبة
  • 334
  • 0

صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، قرار بتغيير ترقيم المركبات مجهولة سنة الصنع من 22 إلى 33.

وجاء في العدد 58 من الجريدة الرسمية: بالنسبة للمركبات التي لا يعرف تاريخ وضعها في السير ستبدل الأرقام العربية التي يجب أن تدل على السنة بالرسم البياني 33.

وأضافت الجريدة الرسمية، أنه يجب أن تستبدل بطاقات ولوحات التسجيل التي تحمل الرسم البياني 22 بالرسم البياني 33 بمجرد نشر هذا القرار وقبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969682
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات