تغيير ترقيم المركبات مجهولة سنة الصنع من 22 إلى 33

صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، قرار بتغيير ترقيم المركبات مجهولة سنة الصنع من 22 إلى 33.

وجاء في العدد 58 من الجريدة الرسمية: بالنسبة للمركبات التي لا يعرف تاريخ وضعها في السير ستبدل الأرقام العربية التي يجب أن تدل على السنة بالرسم البياني 33.

وأضافت الجريدة الرسمية، أنه يجب أن تستبدل بطاقات ولوحات التسجيل التي تحمل الرسم البياني 22 بالرسم البياني 33 بمجرد نشر هذا القرار وقبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.