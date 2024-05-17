تغيير حكم مواجهة الخضر وغينيا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا إعفاء الحكم الغابوني غيزلان أتشو، من إدارة لقاء المنتخب الوطني، ونظيره الغيني، برسم الجولة 3 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، عن تلقيها مراسلة من “الفيفا” اليوم الجمعة. تبلغها من خلالها عن تغيير حكمين (الحكم الرئيسي والحكم الرابع) من الطاقم المعين لإدارة اللقاء المقرر يوم 6 جوان الداخل، بملعب “نيلسون مانديلا”.

وفي المقابل، قررت الهيئة الدولية الكروية، اسناد مهمة إدارة لقاء الخضر وغينيا، إلى الإثيوبي تيسيما باملاك ويسا. بمساعدة إلفيس غاي نوبوي نغوغوي من الكاميرون. وليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوتي، وسيكون الحكم الرابع الإثيوبي الآخر تيودوروس ميتيكو.

كما أبرزت الاتحادية في موقعها الالكتروني. اليوم الجمعة، بأن “الفيفا” عيّنت جان ديدييه ماسامبا مالونغا من جمهورية الكونغو الديمقراطية كمراقب للمباراة.