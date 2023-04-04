تغيير شعار منصة تويتر من طائر إلى كلب

أعلن الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، عن تغيير شعار منصة تويتر التي يملكها. حيث حل محل الشعار القديم “الطائر الأزرق“، صورة كلب التي تمثل شعار العملة الإلكترونية المشفرة دوج كوين.

وتعد عملة Dogecoin من العملات الرقمية القديمة ذات القيمة المنخفضة، وهي ترمز لأحد سلالات الكلاب المشهورة، لذلك أطلق عليها اسم دوج كوين.

وتغير رمز تويتر التي يمتلكها ماسك، الاثنين، وظهر شعار العملة المشفرة. وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة.

ولم تعلق إدارة تويتر حتى الآن على تلك الخطوة أو الهدف منها، غير أن ماسك نشر صورة عبر حسابه. يظهر فيها الكلب الأرجواني وهو داخل سيارة خضراء يقف بجانب شرطي مرور. وهذا الأخير يمسك بما يشبه رخصة قيادة تحمل صورة الطائر الأزرق، فيعلق الكلب بأنها “صورته القديمة”.

ونشر ماسك قبل تلك الصورة مشهدا مشابها كانت فيه فراشة سواء تقود السيارة. والشرطي يمسك برخصة قيادة تحمل صورة دودة خضراء، في تلميح لهذا التغيير الذي أحدثه في صورة شعار المنصة الشهير.

وحسب وكالة “بلومبرغ” الأميركية، شهدت قيمة عملة “دوجكوين” ارتفاعا ملحوظا قدر بنحو 30 في المئة. منذ أن أصبح شعارها رمزا لمنصة تويتر.

وتعد عملة “دوجكوين” من العملات الرقمية التي دخلت سوق العملات المشفرة مؤخرا. ويأتي شعارها على شكل أحد أنواع الكلاب ولهذا السبب أطلق عليها فيما بعد عملة “الكلب الإلكترونية”.