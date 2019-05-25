تغيير محطة توقف قطار مطار «هواري بومدين» إلى الحراش ابتداءً من الإثنين

مع الإبقاء على سعر التذكرة ثابتا بـ80 دينارا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أول أمس، عن تغيير توقف القطار المؤدي لمطار «هواري بومدين» بمحطة باب الزوار، واستبداله بمحطة الحراش، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 27 ماي.

وذكرت الشركة في بيان لها بجدول توقيت القطارات على هذا الخط الجديد الذي تم إعداده بمعدل رحلة ذهاب وإياب كل ساعة ما بين الساعة 5 صباحا والساعة التاسعة مساءً.

على أن يبقى سعر المسار ثابتا بمقدار 80 دينارا للبالغين و40 دينارا بالنسبة للأطفال.

وللمزيد من المعلومات، تضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف زبائنها تطبيق S.N.T.F لمساعدتهم على التخطيط لسفرهم أو التقرب من مكاتب الاستعلامات في المحطات المعنية.