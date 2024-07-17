تغيير مواقيت توزيع المياه بأحياء “عدل” في بوينان

أعلنت الجزائرية للمياه وحدة البليدة عن تغيير في مواقيت توزيع المياه الصالحة للشرب بأحياء عدل في منطقة بوينان.

وأضافت الجزائرية للمياه وحدة البليدة في بيان لها، أن الأحياء ” 2200-4500- 3100- 1675-2600- 5000 مسكن الورود “. الواقعة ببلدية بوينان سيتم تعديل مؤقت في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب. و هذا بالانتقال الى برنامج توزيع 1/3 يوم.

كما أن هذا البرنامج يوضع حيز التطبيق إبتداء من اليوم الأربعاء ويكون كالآتي اليوم الاول: 2200 مسكن.

اليوم الثاني: 4500 مسكن - 3100 مسكن. واليوم الثالث : 1675 مسكن- 2600 مسكن – 5000 مسكن الورود.