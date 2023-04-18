تغيير موعد مباراة شبيبة القبائل والترجي التونسي في رابطة الأبطال

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل عن تغيير موعد مباراة شبيبة القبائل أمام الضيف الترجي التونسي في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقالت إدارة شبيبة القبائل، في بيان لها، عبر الصفحة الرسمية لها، أن المباراة تأجلت بساعتين. وبالتحديد على 22:00 سا بعدما كانت مبرمجة على 20:00 سا.

ويسعى المدرب ميلود حمدي ولاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية في الربع النهائي لإسعاد الجمهور القبائلي و نسيان مؤقتا الخيبة في البطولة الوطنية.

يذكر، ان المباراة ستجري بملعب 5 جويلية يوم الجمعة المقبلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption