تفاصيل جديدة.. السيتي يرفض عرض الأهلي لشراء محرز
كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات بشأن إنتقال الدولي الجزائري ونجم المان سيتي رياض محرز، لنادي الأهلي السعودي.
وحسب ما كشفه الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فإن السيتي رفض عرض الأهلي المقدر 15 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لـ5 ملايين إضافات لإستقدام رياض محرز.
وأوضح المصدر، أن إدارة المان سيتي طالبت برفع العرض لـ30 مليون جنيه إسترليني، و الأهلي واثق من حسم صفقة ضم الدولي الجزائري محرز في الأيام القليلة القادمة.
Understand Al Ahli submitted first bid for Riyad Mahrez on Monday night. £18m plus £5m add ons proposal has been rejected by Manchester City. 🚨🔵🇸🇦
City asked for £30m as correct fee to seal the deal.
Al Ahli, increasingly confident to get it done soon. pic.twitter.com/MUYsYuOVEl
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023