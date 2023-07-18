تفاصيل جديدة.. السيتي يرفض عرض الأهلي لشراء محرز

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات بشأن إنتقال الدولي الجزائري ونجم المان سيتي رياض محرز، لنادي الأهلي السعودي.

وحسب ما كشفه الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فإن السيتي رفض عرض الأهلي المقدر 15 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لـ5 ملايين إضافات لإستقدام رياض محرز.

وأوضح المصدر، أن إدارة المان سيتي طالبت برفع العرض لـ30 مليون جنيه إسترليني، و الأهلي واثق من حسم صفقة ضم الدولي الجزائري محرز في الأيام القليلة القادمة.