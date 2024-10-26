تفاصيل جديدة عن العدوان الإسرائيلي على إيران

كشفت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في بيان لها تفاصيل جديدة عن العدوان الصهيوني على ايران.

وحسب بيان ذات الهيئة أن طائرات العدو الصهيوني وفي عدوان سافر ومخالفة للقوانين الدولية استخدم فجر اليوم السبت، المنطقة الخاضعة للجيش الأمريكي الإرهابي في العراق على بعد مائة كيلومتر من حدود إيران لشن الهجوم عليها.

وأطلقت مقاتلات العدوان الصهيوني من مسافة بعيدة، عددا من الصواريخ بعيدة المدى المحمولة جواً.

وأضاف البيان ان هذه الصواريخ تحتوي على رأس حربي خفيف جداً يزن حوالي خمس الرأس الحربي للصواريخ الباليستية الإيرانية، باتجاه بعض الرادارات الحدودية في إيلام وخوزستان والمناطق المحيطة بالعاصمة طهران والتي تسببت بأضرار محدودة لم يكن لها تأثير يذكر.

كما أكد البيان على تضرر بضعة أنظمة رادارية، حيث تم إصلاح بعضها على الفور والبعض الآخر قيد الإصلاح.

وأشار البيان أنه وفي هذا العمل غير الشرعي وغير القانوني، ومع جاهزية الدفاع الجوي للبلاد، تم تعقب واعتراض عدد كبير من الصواريخ، ومنع طائرات العدو من دخول أجواء إيران.

وتحتفظ إيران بحقها القانوني والمشروع في الرد في الوقت المناسب، تؤكد على تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة ولبنان لمنع قتل الشعب المشرد والمظلوم.

وعقب هذا الهجوم حذرت إيران أمريكا التي تلعب دورا محوريا في دعم الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في زعزعة أمن المنطقة.

كما ان عليها كبح جماح الكيان المزيف وغير الشرعي لمنع اتساع رقعة الصراع وانعدام الأمن في المنطقة وقتل الأبرياء خاصة في غزة ولبنان، وان لا تغوص اكثر من هذا مع حلفائها في المستنقع الذي اوجده ذلك الكيان المحتل.