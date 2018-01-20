تفاصيل جديد حول الرضيع “الحراڨ”

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخرا فيديو صادم رضيعة رفقة شباب “حراڨة” على متن قارب الموت في عرض البحر.

وحسب المعلومات التي تحصل عيها النهار فإنّ الفيديو الذي ظهر فيه أحد الحراقة وهو يحمل رضيع في القارب خلال رحلة غير شرعية.

هم ينحدرون من ولاية عين تموشنت وعائلة الرضيعة المتكونة من رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر (الظاهر رفقة أحد الشباب الحراقة).

في حين لم يظهر في الفيديو الأب والأم وكذا ابن آخر يبلغ من العمر 4 سنوات.

حيث قرر الأب المغامرة بعائلته وخوض غمار رحلة غير شرعية نحو الضفة الأخرى بسبب معاناته مع السكن،

وهذا بعد عدم ورود اسمه في قائمة السكن المفرج عنها مؤخرا، حسب ما أكده أصدقاء الحراقة.