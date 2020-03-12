تفاصيل شفاء المصابين بفيروس كورونا الذين غادروا المستشفى

تحدث رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك في البليدة محمد يوسفي، عن الحالات التي شفيت من فيروس كورونا في الجزائر، وغادروا المستشفى.

وقال يوسفي، في ندوة صحفية بوزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا بالجزائر، أن المصابين بالفيروس، والذين غادروا المستشفى، ويتعلق الأمر بـ8 أشخاص كانو تحت الحجر الصحي بمستشفى بوفاريك، وحالتين بمستشفى معسكر، شفيوا من المرض.

وأوضح ذات المتحدث، أن المرضى غادروا المستشفى، بعد صدور نتائج سلبية لحمل الفيروس، في آخر تحليلين لهم.

وأضاف يوسفي، أن الحالات المتبقية في الحجر الصحي، ستخرج من المستشفى عند صدور تحليلين سالبين لحملهم لهذا الفيروس المستجد.

وطمأن المختص المواطنين، أن أغلبية الحالات الحاملة لهذا الفيروس، تشفى من المرض.

وأكد يوسفي، أن كل الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في الجزائر، هي حالات مستوردة، ولا توجد لحد الساعة حالات محلية.

ودعا المختص، المواطنين، لتجنب الخوف المتزايد، مؤكدا أن المرض ليس بالخطورة الموجودة في ضمائر الناس بالرغم من أنه فيروس مستجد.

كما ذكر ذات المتحدث، بالإجراءات الوقائية التي يجب أن يتخذها الأشخاص لمجابهة الفيروس، كغسل اليدين وإستعمال الكمامات للمرضى وعند السفر، وتجنب السفر إلا للأمور الضرورية.