تفاصيل مثيرة حول شبكة إجرامية تستغل أطفال الإبتدائي جنسيا عبر الفايسبوك

أودع قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة الإلكترونية بمحكمة الدار البيضاء شابين إثنين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. زين الدين” ذو 21 سنة مقيم بحي الكاليتوس، والمدعو “و.ز نعيم ” 18 ربيعا الساكن بحسين داي بالعاصمة. عن جنحة نشر إعلان أو صور مخلة بالحياء باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. بالإضافة كذلك إلى جنحة تحريض قصر دون 18 سنة على الفسق وفساد الأخلاق باستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال.

وتم تقديم المتهمين الموقوفين قي أعقاب العملية النوعية التي مكنت مصالح الأمن من إحباط شبكة إجرامية منظمة تعمل ضمن مخطط للإستغلال الجنسي لأطفال الإبتدائي. عبر موقع التواصل الإجتماعي “facebook” الذي نسجت خيوطه إنطلاقا من دولة المغرب.

وحسب معلومات حصرية تحصلت عليها “النهار”، فإن الوقائع إنطلقت بتعليمات نيابية للتحري في قضية إنشاء عدة مجموعات إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” تحمل عدة تسمية “عشاق بنات الابتدائي” بها منشورات تتضمن عبارات تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق وتدعو الى الإستغلال الجنسي للأطفال.

وكشفت المعاينة الإلكترونية عبر موقع ” فايسبوك”، أن تلك المجموعات تقوم بطرح ونشر عدة منشورات تتضمن إيحاءات جنسية وتحريض على الإعتداء الجنسي على القصر وفساد الأخلاق.

الشبكة الإجرامية تفتح أربع مجموعات لاستغلال الأطفال

وتوصل التحقيق إلى أن الشبكة فتحت أربع مجموعات، الأولى يتابعها 2066 مشترك ويتم تسيير هذه المجموعة من قبل 11عضوا والتي تم حضرها في إطار التحقيق.

أما المجموعة الثانية تحمل تسمية ” عشاق بنات الابتدائي “. يتم تسييرها من طرف 6 حسابات وتتضمن تقريبا 247 عضوا تحتوي على منشورات لتعرضها للحذف.

كما تم تسمية المجموعة الثالثة ” ALMF” التي يتابعها 2681 مشترك يتم تسييرها من طرف 4 حسابات.

أما المجموعة الرابعة فتحمل اسما مخلا بالآداب العامة. تم إنشاؤها بتاريخ 18 نوفمبر المنصرم يقوم بتسييرها من طرف 3 حسابات ويتابعها 200 مشترك.

وبتاريخ 29 نوفمبر 2022 تم توقيف المتهم ر. زين الدين” طالب جامعي. حيث تم حجز هاتفه النقال. كما اعترف في إطار التحقيق أنه مسير للمجموعة الإلكترونية الحاملة لتسمية “عشاق بنات الإبتدائي” من خلال حسابه ” فايسبوك”.

كما صرح المتهم الثاني” و.ز نعيم”، أنه في تواصل دائم مع صديقه المتهم الأول. وقام بضم حسابه كمسير ثالث لنفس المجموعة. مؤكدا أيضا أن سبب انشاء هذه المجموعة هو لغرض اللهو والمزاح فقط.

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