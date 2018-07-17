تفاصيل مثيرة عن جاسوسة روسيّة على الأراضي الأمريكية

اعتقلت السلطات الأمنية الأمريكية امراة روسيّة تعيش في واشنطن، تبلغ من العمر 29 سنة، بتهمة التجسّس لصالح الحكومة الرّوسية.

باعتبار أن الموقوفة كانت تسعى لإقامة علاقات مع مواطنين أميركيين واختراق جماعات سياسية، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت وزارة العدل للبلاد، إنّ السلطات ألقت القبض على ماريا بوتينا، التي درست في الجامعة الأميركية بواشنطن.

وأسّست جماعة الحق في حمل السلاح (رايت تو بير آرمز) الرّوسية المدافعة عن حمل السلاح، يوم الأحد واتهمتها بالعمل.

بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الروسي يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

مضيفة ذات الهيئة أن بوتينا عملت مع مواطنين أميركيين لم تسمهما ومسؤول روسي لمحاولة التأثير على السياسات الأميركية.

واختراق منظمة أميركية مدافعة عن حمل الأسلحة

ولم تأت الشكوى على ذكر اسم الجماعة، بيد أن الصور المنشورة على صحفتها على فيسبوك أظهرت أنها حضرت فعاليات رعتها الجمعية الوطنية للبنادق.

كما أن بوتينا رتبت مآدب عشاء في واشنطن ومدينة نيويورك وحاولت إقامة علاقات مع ساسة أميركيين لإنشاء “قنوات اتصال خلفية”.

بهدف اختراق منظومة صنع القرارات الوطنية في الولايات المتحدة، وقالت وزارة العدل إنه صدر أمر باحتجاز بوتينا لحين تحديد جلسة الأربعاء المقبل.