تفاقم تفشي كورونا في أنحاء الصين وإغلاق مدينة كاملة

عاود فيروس كورونا، التفشي في مهده، حيث أعلنت السلطات الصينية حالة التأهب، بعد التفشي الجديد للفيروس التاجي بالبلاد.

وتسببت مجموعة من الحالات الجديدة المرتبطة بالمطار الدولي في مدينة نانجينغ شرقي الصين في وقوع إصابات في 17 مقاطعة على الأقل وإغلاق مدينة سياحية.

ومنذ السيطرة على التفشي الأولي العام الماضي، عاش الشعب الصيني بدون الفيروس تقريبا، في ظل ضوابط حدودية صارمة للغاية وتدابير محلية للتباعد الاجتماعي والحجر الصحي.

لكن الصين أعلنت الآن حالة التأهب القصوى، بعد تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم الأربعاء.

وظهرت بؤرة تفش جديدة لكوفيد-19 في مدينة زانغجياجي، بالقرب من منطقة جذب سياحي، أين أمرت المدينة المجتمعات السكنية المحلية بالإغلاق يوم الأحد، ومنع السكان من مغادرة منازلهم.