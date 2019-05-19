تفجير يستهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر

أفادت مصادر أمنية مصرية، بأن تفجيرا استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية أمام المتحف الجديد قرب منطقة الأهرامات، بمحافظة الجيزة قرب القاهرة.

وحسب موقع روسيا اليوم، اسفر هذا الحادث، عن إصابة 17 شخصا، من بينهم 10 مصريين و7 مواطنين من جنوب إفريقيا.

فيما لم تصدر السلطات المصرية حتى الآن، أي تعليق رسمي على الانفجار.