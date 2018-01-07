تفحم طفل واحتراق أخيه ببرج الكيفان

اندلع حريق في مرآب فيلا في حي سطمبولي، ببلدية برج الكيفان، خلف تفحم طفل واحتراق شقيقه في كل أنحاء جسمه.

وحسب المكلف بالإعلام للحماية المدية خالد بن خلف الله، شب الحريق في حدود الساعة 5 صباحا و8 دقائق.

في مرآب فيلا، حيث يستعمل كمسكن لإحدى العائلات مساحته حوالي 40 متر مربع في حي سطمبولي ببرج الكيفان.

وأضاف ذات المصدر أنه تم نقل جثة الطفل المتفحم البالغ من العمر 6 سنوات إلى مصلحة حفظ الجثث بالعالية.

بينما نقل شقيقه المحترق البالغ من العمر 7 سنوات إلى مستشفى الدويرة لتلقي العلاج.

للإشارة تبقى أسباب الحريق مجهولة إلى غاية انتهاء مصالح الامن من التحقيق الذي فتحته لمعرفة ملابسات الحادث.