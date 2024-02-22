تفشي الأنفلونزا في فرنسا يقلق السلطات

قالت وكالة الصحة العامة في فرنسا، إن وباء الأنفلونزا استمر الأسبوع الماضي “بمستوى مرتفع” لكنه بدأ في التباطؤ.

وكانت مؤشرات كوفيد-19 في تراجع وكانت “عند مستويات منخفضة”. حيث تلقى أقل من ثلث الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق تذكيرًا بمكافحة كوفيد منذ بداية حملة الخريف.

وأعلنت الهيئة العليا للصحة، بناء على طلب الوزارة. مؤخرا تأييدها “لحملة التطعيم الربيعية ضد كوفيد-19. للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فما فوق. وكذلك المقيمين في دور رعاية المسنين/وحدات الرعاية الصحية. الرعاية). والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة”، في الفترة من 15 أفريل إلى 16 جوان.

كما أوصت بالتخطيط للتمديد حتى 15 جويلية “إذا كان الوضع الوبائي يبرر ذلك”.

قتلت الأنفلونزا عددًا أكبر من الأشخاص مقارنة بـ Covid-19 الأسبوع الماضي، وهو الأول منذ عام 2020.