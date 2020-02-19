كشف وزير السياحة، حسن مرموري، اليوم الأربعاء، عن تفعيل المجلس الوطني للسياحة، ووضعه تحت السلطة العليا والمباشرة للوزير الأول.

وقال مرموري، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، واخيرا تم تفعيل المجلس الوطني للسياحة.

وإعتبر وزير السياحة أن تفعيل المجلس هو ما طالب به المتعاملون والشركاء الفاعلون في قطاع السياحة في الجزائر.

وقال أن “تفعيل هذه الهيئة متعددة القطاعات الوزارية ووضعها تحت السلطة العليا والمباشرة للوزير الأول، يعتبر في حد ذاته إشارة سياسية قوية للإقلاع بصناعة سياحية وطنية تنافسية منتجة ومبدعة خلاقة للثروة ولمناصب شغل دائمة.