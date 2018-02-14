تفكيك خلية إرهابية بتونس

تمكنت قوات الأمن التونسية أمس الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية بأريانة تتألف من شخصين يترواح أعمارهما مابين 23 و37 سنة.

وحسب ما أفاد به موقع “جوهرة” التونسي، فإن الخلية تم الإطاحة بها بعد أن نصبت قوات الأمن كمينا محكما.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بالتحري والتحقيق معهما اعترفا بأنهما ينتميان لخلية إرهابية تنشط بين حي التضامن وحي 2 مارس بمعتمدية التضامن.

كما تقوم بالاعتداء على الأشخاص بالأسلحة البيضاء على كل من يعتبرونه خارجا عن الدين ويتعاطى الكحول.

كما أن البحث عن 4 من عناصر الخلية لا تزال متواصلة .