تفكيك خلية إرهابية تنشط بولاية أريانة في تونس

تمكنت السلطات الامنية التونسية من تفكيك خلية إرهابية تنشط بولاية أريانة وايقاف 4 من أفرادها،

كما تم الشروع في اجراءات محاكمتهم بتهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي، حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء.

ونقلا الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية التونسية أن “فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنطقة التضامن (ولاية أريانة)،

تمكنت، أمس الثلاثاء، وبناء على معلومات، من تفكيك خلية تكفيرية تنشط بالجهة تتكون من 8 عناصر تتراوح أعمارهم بين 28 و31 سنة وألقت القبض على 4 منهم”.

وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالموقوفين ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي”،

وإدراج العناصر الأربعة المتحصنة بالفرار بالتفتيش.

وأضافت الوزارة أن “الموقوفين اعترفوا أثناء التحري معهم من قبل الفرقة المذكورة بأنهم يتبنون الفكر التكفيري،

وقد تمّ استقطابهم من طرف عنصر إرهابي متواجد ضمن إحدى المجموعات الإرهابية وهو الذي حثهم على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية”.