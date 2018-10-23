تفكيك خلية إرهابية في سيدي بوزيد التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية في سيدي بوزيد جنوب تونس، وإلقاء القبض على ثلاثة من عناصرها.

وأفاد المصدر، بأن دورية مشتركة بين الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني، وفوج الطلائع للحرس الوطني بالعوينة.

تمكنت من تفكيك خلية إسناد تنشط بولاية سيدي بوزيد، وألقت القبض على 3 من عناصرها، وذلك في إطار تعقب تحركات العناصر الإرهابية.

وأوضح المصدر ذاته، أن أفراد هذه الخلية الإرهابية تورطوا سابقا في نقل عنصر إرهابي مودع حاليا بالسجن

لضلوعه في قضية ذات طبيعة إرهابية، بالإضافة إلى ضلوعهم في إخفاء بندقية حربية من نوع “شتاير”، و 3 مخازن وكمية من الذخيرة كانت بحوزة الإرهابي المشار إليه.

والذي بمداهمة منزل عائلته وتفتيشه تم العثور على السلاح الناري وكمية الذخيرة والمخازن.