تفكيك شبكة إجرامية تروّج المخدرات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية لتورطهم في قضايا مختلفة متعلقة بالحيازة، الترويج للمخدرات، والأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصالح فإن هذه القضايا تمت معالجتها من قبل أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس.

و من خلال عمليات تفتيش روتينية على مستوى نقاط المراقبة والتفتيش بقطاع الإختصاص.

وأسفرت هذه العمليات على توقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم بعد إخضاعهم لعملية اللمس الجسدي أو من خلال تفتيش منازلهم.

و تم حجز 1134 قرص مهلوس و170 غرام من القنب الهندي و 14مليون سنتيم من عائدات المتاجرة في السموم.

ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة.

كما تمكنت نفس المصالح من خلال معلومة أمنية من توقيف 03 أشخاص كانوا يقومون بترويج أوراق نقدية من فئة 2000 دينار.

حيث عثر بحوزتهم على 51 ورقة نقدية مزورّة، تحمل نفس الرقم التسلسلي سواء العلوي أو السفلي.

وباستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضع 07 منهم الحبس المؤقت.

في حين تم وضع 02 منهم تحت الرقابة القضائية.