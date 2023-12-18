تفكيك شبكة إجرامية دولية تعمل على جلب الكوكايين من دولتين أوروبيتين

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية دولية. تعمل على جلب مادة الكوكايين من دولتين أوروبيتين عبر البحر. من طرف بارونين إثنين يقودهما رئيس الشبكة من دولة المغرب.

وحسب ما أفاد به بيان صحفي لخلية الإتصال بقياة الدرك الوطني “ففي إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من تفكيك شبكة إجرامية دولية. تعمل على جلب مادة الكوكايين من دولتين أوروبيتين عبر البحر من طرف بارونين إثنين. يقودهما رئيس الشبكة من دولة المغرب حيث تبين أن هذه المادة يتم إيصالها إلى المدن الساحلية الغربية للوطن. ومن ثم تحولها إلى الولايات الداخلية”.

كما أضاف البيان أن “بعد التحقيق مع الموقوفين تبين أنه بعد وصول الكمية المطلوبة إلى ولاية الوادي. يعمل البارون الرئيسي للشبكة بالجزائر على استلام مادة الكوكايين والمتاجرة بها. على أن يرسل مقابل ذلك كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة. نوع بريغبالين إلى المدن الساحلية”.

كما أشار البيان “أسفرت العملية عن حجز 13 غرام كوكايين 20 غرام من مسحوق اكستازي. 197 قرص اكستازي من مختلف الأنواع مبلغ مالي قدره 110 مليون سنتيم ثلاث موازين إلكترونية. 20 هاتف نقال وكذلك 04 مركبات سياحية حيث عملت الفرقة على تطوير التحقيق. واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوصول إلى تحديد وتوقيف عناصر الشبكة المتمثلة. في 17 شخص ولايزال شخصين في حالة فرار متواجدين خارج الوطن”.