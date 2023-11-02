تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في الإتجار بالمخدرات

فككت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمسيلة شبكة إجرامية دولية مختصة في الإتجار بالمخدرات.

وتم تفكيك الشبكة بعد وضع خطة عملياتية مُحكمة، حيث تم تحديد عناصر الشبكة الإجرامية الدولية المختصة. في نقل وشحن والإتجار غير الشرعي للمخدرات.

وبعد تتبع أفراد الشبكة تم توقيف شاحنة عند تفتيشها تفتيشا دقيقا. عثر على كمية معتبرة من الكيف المعالج مخبأة بإحكام في العجلة الإحتياطية.

ومكنت هذه العملية من توقيف 5 أشخاص وحجز 16 ألف و900 كلغ من الكيف المعالج ومركبتين. ومبلغ مالي قدره 289.000 دج و 05 هواتف نقالة.

ويواجه المتهمون جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية. جناية الحصول والشراء لغرض البيع والتخزين والنقل للمخدرات (كيف معالج) ضمن جماعة إجرامية منظمة. جناية التهريب على أعلى درجة من الخطورة لمواد مخدرة (كيف معالج) تهدد الصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور الإنتهاء من التحقيق.