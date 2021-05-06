تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالاكستازي بوهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك شبكة إجرامية.

وتورطت هذه الأخيرة، في المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيف شخصين، وحجز 1000 قرص إكستازي ومبلغ يفوق 34 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بالسموم، ومركبة تستعمل بنقلها.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد باتخاذ أحد أفراد الشبكة مسكنه كمقر لتخزين هذه الممنوعات لترويجها باستعمال سيارة كيا بكانتو.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.

وتم ضبط 5 أكياس بلاستيكية يحتوي كل واحد على 200 قرص من نوع إكستازي بمجموع 1000 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات المتاجرة يفوق 20 مليون سنتيم.

واستكمالا للتحقيقات تمكن عناصر الفرقة من تحديد هوية شريكه الثاني.

وتم توقيفه بعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه، أين تم حجز مبلغ 54000دج وسلاحين أبيضين من الحجم الكبير.