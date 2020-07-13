عاجل

تفكيك شبكة انتحل أفرادها صفة موظفين برئاسة الجمهورية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
تفكيك شبكة انتحل أفرادها صفة موظفين برئاسة الجمهورية
بقلم خالد زوبيري

تمكنت مصالح الأمن اليوم الإثنين، من تفكيك شبكة للنصب والإحتيال ينتحل أفرادها صفةموظفين في رئاسة الجمهورية.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فإن أفراد الشبكة كانوا ينشطون بإسم  جمعية غير معتمدة، وكانوا يوهمون ضحاياهم بعملهم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية للنصب عليهم.

وأوضح ذات المصدر، أن المعنيون قاموا بدون وجه حق باصدار رخص تنقل استثنائي وقت الحجر الصحي للمواطنين مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى جمع تبرعات وتحويلها عن وجهتها، وكذا إصدار رخص ووثائق لأشخاص أجانب.

هذا وقد تم تقديم 10 من المشتبه بهم في هذه القضية أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، أين تم إيداع 3 رهن الحبس المؤقت ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتحديد هويات مشتبه فيهم وضحايا آخرين.

كما تم أيضا إصدار أمر بالقبض في حق متهمين إثنين آخرين.

ويواجه المشتبه بهم التهم التالية:

  1. انتحال صفة منظمة قانونا
  2. تهمة النصب والاحتيال
  3. تهمة التزوير واستعمال المزور
  4. التدخل بغير صفة في وظائف مدنية أو عسكري.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=852694

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com