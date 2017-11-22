تمكّنت الجمارك بالتنسيق مع مصالح الأمن بوهران، من حجز 99 كلغ من الكيف المعالج في عملية “نوعية”.

العملية سمحت بتفكيك شبكة تحترف تهريب والاتجار بالمخدرات انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد، حسبما علم

لدى الهيئة النّظامية المذكورة.

حيث تمّ توقيف المركبة التي كانت تحمل الكمية المذكورة من الكيف المعالج على مستوى شطر وهران للطريق السيار شرق غرب.

كانت قادمة من الحدود الغربية للوطن ومتّجهة نحو شرق البلاد.

كما تمّ ضبط المخدّرات مخبّأة بإحكام داخل الأبواب الأمامية والخلفية للمركبة.

التي كان على متنها ثلاثة عناصر من الشّبكة، بينما ألقي القبض على رابعهم الذي كان يقود مركبة أخرى.

مكلفة بمراقبة وفتح الطريق يضيف نفس المصدر الّذي أشار إلى أنّه تمّ حجز المركبتين.